Sortir dans la Manche : lundi 29 décembre

Réveillon Africain mercredi soir à Saint-Lô. Soirée repas et apéritif, entrée et dessert au prix de 25€ par adulte et 12€ pour les enfants de moins de 10 ans. La musique pour tous les âges, tous les styles, années 80 et autres. Nombreuses animations et ambiance festive à l’africaine garantie. Rendez-vous dés 19h30. Pensez à réserver.

A quelques jours du Nouvel An intéressons-nous au menu, au repas qui sera servi pendant ces fêtes de fin d'année. Quels sont les tendances pour cette année ? La réponse avec Romain Leboë, gérant d'une Boucherie-Charcuterie-Traiteur de la région. L'interview complète est à retrouver sur tendanceouest.com

A Avranches, pendant les vacances, une animation escalade est proposée. Au programme : 4 structures Aventure baby en libre accés pour les enfants de moins de 4 ans et une structure Accrocube, encadrée par un animateur du club, pour les enfant de plus de 4 ans. Rendez-vous place Littré de 10h à 12h et de 13h à 19h. C'est gratuit.