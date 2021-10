Calvados : avis de très fortes vagues

De très fortes vagues sont attendues, jeudi 4 mars, sur les côtes du Calvados. Le secteur exposé court de Port-en-Bessin à Barfleur. En raison d'un risque de vents forts associés à un coefficient de marée élevé (102), des vagues d'une hauteur moyenne de 2,50 mètres sont attendues. Des débordements locaux au niveau du rivage sont donc possible. Un vent de Nord-Est de 60 à 80 km/h est prévu.

En terme de précaution, il vous est recommandé de limiter vos déplacements et vos promenades en mer mais aussi de limiter votre vitesse sur les routes du secteur côtier du département.

Plus de précisions sur le site de Météo-France : www.meteofrance.fr





