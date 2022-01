Visite virtuelle : plongez avec le Vigilant !

C'est un monde calfeutré que très peu de personnes sont amenées à visiter... Celui des sous-marins nucléaire lanceur d'engin (SNLE), les bateaux français les plus secrets de la Marine Nationale.

Le site Cols Bleus propose pour la première fois une visite virtuelle du SNLE Le Vigilant, construit à Cherbourg il y a une quinzaine d'années et mis en service en 2004. Grâce à des photographies en 360°, l'internaute peut découvrir à sa guise la salle des machines, la caféteria, le "carré", la salle de bain mais aussi le centre opérationnel et son périscope.



Des lieux de travail mais aussi lieux de vie pour la centaine de marins qui compose l'équipage, et qui ne voient pas le jour pendant dix semaines.