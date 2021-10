Cherbourg. Nucléaire : DCNS Cherbourg va déconstruire les anciens sous-marins de la classe "Le Redoutable"

Alors que sera célébré en 2017 le cinquantième anniversaire du lancement du Redoutable, on apprend ce jeudi 27 octobre 2016 que la Direction générale de l'armement (DGA) va confier un nouveau marché au groupe DCNS. Le site de Cherbourg (Manche) assurera en effet la déconstruction des coques des ex-sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la classe "Le Redoutable", lancés entre 1964 et 1985.

#DCNS va mener le chantier de déconstruction des coques des anciens sous-marins type Le Redoutable confié par DGA pic.twitter.com/NiJC8C9MVM — DCNSgroup (@dcnsgroup) October 27, 2016

Sur ces six sous-marins, seuls cinq seront déconstruits, puisque le plus célèbre d'entre eux est aujourd'hui exposé à La Cité de la Mer de Cherbourg. Peu à peu, ces bateaux ont été retirés du service à l'arrivée des sous-marins de classe "Le Triomphant", en service à l'heure actuelle.

Neuf ans de travaux

La DGA précise que le marché sera exécuté par DCNS, avec comme sous-traitants principaux Veolia Propreté Industries Services pour les prestations liées à la dépollution, à la découpe et la gestion des déchets et NEOM (filiale du groupe Vinci) pour les prestations liées au désamiantage. Pour chaque coque à déconstruire, le recyclage et la revente des métaux auront une valeur marchande.

Les travaux débuteront en 2018 sur la première coque, après une phase de mise en place du site de déconstruction au sein du site DCNS de Cherbourg, dans une installation spécifique, classée pour la protection de l'environnement. Ils dureront jusqu'en 2027. Chaque coque, d'une longueur de plus de 100 mètres et de 10 mètres de diamètre, pèse 7000 tonnes.

Les chaufferies nucléaires de ces anciens sous-marins ont déjà été séparées du reste de la coque et seront démantelées par ailleurs, selon la DGA.

