Sortir dans l'Orne : jeudi 18 décembre

Samedi et dimanche, c'est le marché de Noël de Bagnoles de l'Orne. Un sapin de plus de 4m, des dégustations et des spectacles de magie égayeront les allées du marché. Le Père Noël sera présent les après-midis et un feu d'artifice sera tiré samedi soir au lac.



Ce samedi à Randonnai c'est l'arrivée du Père Noël à partir de 15h30. Il déambulera avec son char et ses compagnons dans les rues. Distribution de friandises et un bon pour une lanterne sont prévues. A 17h, un lâcher de lanternes au stade, suivi du verre de l'amitié.



Marché de Noël à Vimoutiers ce dimanche. Une quarantaine d'exposants seront présents avec réalisations artisanales et produits du terroir. Visite du Père Noël de 15h à 17h avec des chants de Noël. Tombola avec un panier garni à gagner.