Musique à Alençon, découvrez la programmation 2015 de la Luciole

La Luciole, rendez-vous incontournable des musiques actuelles de l'Orne a publié la programmation de saison 2015 de janvier à juin prochain.

- Vendredi 23 janvier à 21h : Paul Personne (9/23/25/28€)

- Samedi 24 janvier à 21h : Frero Delavega (12/26/28/30€)

- Vendredi 30 janvier à 21h : Marianne Faithfull (12/30/32/35€)

- Jeudi 5 février à 19h : Lewis (concert After Work - accès libre)

- Vendredi 6 février à 21h : Talisco (concert Découverte 4/10/12€)

- Jeudi 26 février à 21h : Christine And The Queens (12/25/28/30€)

- Samedi 28 février à 22h : Soirée Clubbing 100% Dancefloor (THE AVENER Dj set + SYNAPSON Dj set + JORIS DELACROIX Dj set) (10/20/22/25€)

- Vendredi 6 mars à 21h : Mina Tindle + Andrea Balency en 1ère partie (concert Découverte 4/10/12€)

- Samedi 7 mars à 21h : Charlélie Couture (9/23/25/28€)

- Jeudi 12 mars à 21h : Antiloops (concert Découverte 4/10/12€)

- Vendredi 13 mars à 19h : Renza Bo (concert After Work - accès libre)

- Samedi 14 mars à 21h : Charles Pasi (6/15/18/20€)

- Lundi 16 (à 14h), mardi 17 (à 9h45 et 14h), mercredi 18 mars (à 9h45) : Les Frères Casquette (Jeune Public / Séances scolaires 4€)

- Mercredi 18 mars à 17h : Les Frères Casquette (Jeune Public / Séance tout public 10€)

- Jeudi 19 mars à 21h : Daran (concert Découverte 4/10/12€)

- Samedi 21 et dimanche 22 mars : Atelier Écriture rap

- Samedi 21 mars à 21h : Faada Freddy (6/15/18/20€)

- Jeudi 26 mars à 21h : Stevans (concert Découverte 4/10/12€)

- Samedi 28 mars à 21h : Miossec + Ladylike Lily en 1ère partie (9/22/25/28€)

- Jeudi 2 avril à 21h : Nach (concert Découverte 4/10/12€)

- Vendredi 3 avril à 19h : Slaughterhouse Brothers (concert After Work - accès libre)

- Jeudi 9 avril à 21h : Clinton Fearon & THE BOOGIE BROWN BAND + JAIN en 1ère partie (6/15/18/20€)

- Vendredi 10 avril à 19h : Undobar (concert After Work - accès libre)

- Jeudi 7 mai à 21h : Cotton Belly's (concert Découverte 4/10/12€)

- Jeudi 21 mai à 19h : Cheval Vapeur (concert After Work - accès libre)

- Mercredi 27 mai à 14h30 : FESTI'BAHUTS (tremplin lycéens coorganisé avec le Foyer Socio-éducatif du Lycée Alain d'Alençon) (concert After Work - accès libre)

- Jeudi 28 mai à 21h : Stal (concert Découverte 4/10/12€)

- Vendredi 29 mai à 19h : After The Bee's (concert After Work - accès libre)

- Jeudi 4 juin à 19h : Hot Rod 56 (concert After Work - accès libre)

- Jeudi 11 juin à 21h : The Wanton Bishops (concert Découverte 4/10/12€)

- Vendredi 19 juin à 19h : ALENCON SOUL PROJECT (en partenariat avec le CRD d'Alençon et la CUA) (concert After Work - accès libre)

Retrouvez les tarifs de la billetterie et toutes les infos ici