Vos sorties du samedi soir

Votre soirée concert

Le festival Électro Léo revient pour sa 4e édition, à Alençon. Rendez-vous au quartier Saint-Léonard ce vendredi à partir 18h et jusqu’à 2h du matin. Une quinzaine de DJ sont à l’affiche, au Bar à papa, Bar’Jo, Saint-Léo et les Etals. À partir de 1h, Electro Léo s'invite dans la discothèque le Bayokos.

Dans vos clubs

Au Koncept à Lessay c'est Noël avant Noël avec une avalanche de cadeaux (bons d'achat, champagne, dvd, etc...).

4 Djs s'affrontent dans le Dirty Mixx au Skull Club à Torigny-sur-Vire à partir de 23h00 ce samedi soir.

Au Space à Argentan ils vous ramènent en enfance dans le parc d'attraction que les petits et grands adorent. Vous pouvez gagner 4 places pour le parc d'attraction Disney Land Paris.

Aux Planches à Deauville soirée Who is The Dj ? spécial Noël. Il faut tenter de démasquer qui se cache derrière la tenue de grand barbu.

A l'Apocalypse New à Hambye ce sont les anniversaires du mois. Si vous êtes natifs du mois de Décembre votre entrée sera offerte à vous ainsi que 6 de vos amis.