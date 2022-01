Sortir dans la Manche : mardi 16 décembre

Ce samedi rendez-vous pour une compétition de skateboard dans la bonne humeur à Saint-Lô, salle Marcel Cerdan. C'est la 3ème Jam Session de Noël, un événement qui a un objectif principal. L'entrée publique est gratuite, c'est 2€ pour participer et tenter de gagner des planches de skate. Pour plus d'infos connectez-vous sur la page "Section Raymonde" sur Facebook.



Tout ce week-end à Avranches, venez nombreux rue des Fontaines couvertes pour assister à la réalisation de bulles géantes. Elles seront réaliser par un spécialiste. Une initiation vous sera proposée. C'est samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.



A partir de samedi et jusqu'au 4 janvier à Cherbourg-Octeville, l’équipe de la Médiathèque propose aux enfants de créer des décorations de Noël sur le thème des animaux marins. Vous obtiendrez des décorations originales pour décorer votre sapin de Noël ou la table du Réveillon. Pour y inscrire vos enfants, contactez la Médiathèque.