Sortir dans la Manche : mercredi 22 avril

Jusqu'au 28 avril, se tient à Cherbourg-Octeville le Festival Play it again à l'Odéon. Cette 1ère édition vous invite à découvrir les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui. Au programme : comédie dramatique, drame et road movie. Rendez-vous à l'Odéon, situé rue Maréchal Foch à Cherbourg-Octeville.



Pendant ces vacances scolaires, pensez à amener vos enfants à Maxi Délires. C'est une aire de jeux couverte située à Saint-Lô pour les enfants de 0 à 12 ans. Sur place, il y a des structures gonflables, des cabanes, des espaces petits-bouts, des jeux de société et bien d'autres activités. Plus d'infos sur Maxi Délires



L'Office de tourisme Saint-Lô Agglo propose désormais un guide touristique dans lequel vous retrouvez des informations sur des sorties et des loisirs à Saint-Lô et ses alentours. Plus d'infos sur Saint-Lô Agglo