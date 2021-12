Sortir dans la Manche : jeudi 11 décembre

Samedi à 14h à Utah Beach c'est la première marche aquatique de Noël. Les participants ont l’obligation de venir avec au minimum un bonnet de Noël. Après cette marche un petit vin chaud sera servi par l’équipe d’Utah Avel Mor, à consommer avec modération. Pour toutes informations rendez-vous sur www.utah-avelmor.com



Ce samedi, le karting de Lessay organise son Grand Prix de Noël en nocturne. Essais chronos à 17h suivi de la course entre 18h et 20h. Remise des prix à 20h15, le vainqueur remportera un bon d'achat traiteur de 200€ mais également des trophées et des lots pour les autres participants.



Le club de l'EV Granville Natation organise ce dimanche une journée portes ouvertes dédiée à la découverte du water-polo. Licenciés ou non, vous pourrez essayer cette activité. Un parcours sera mis en place et un petit match entre apprentis poloïstes clôturera la séance. Rendez-vous de 14h à 16h, un goûter sera offert.