SORTIR EN REGION: jeudi 25 novembre

Depuis hier découvrez une nouvelle campagne d'affichage de Tendance Ouest sur toute la Basse-Normandie.

En ce moment et durant 1 mois, Tendance Ouest vous propose de refaire la photo de cette affiche avec vos idées, vos moyens, vos envies, prenez-vous en photos avec un t-shirt et des écouteurs et envoyez vos meilleures créations par mail sur tendanceouest@tendanceouest.com pour gagner de nombreux cadeaux dont le t-shirt collector « Devenez Tendance » de cette campagne, la photo est également visible sur tendanceouest.com alors reproduisez, détournez cette campagne pour gagner de nombreux cadeaux.

Ce soir le dernier spectacle de Jean-Michel Jarre investit le Zénith en cette fin de tournée européenne.

Sur Tendance Ouest Jean-Michel Jarre a déclaré que ce spectacle serait très particulier avec une immersion dans le public.

Retrouvez son interview sur tendanceouest.com

Au Méga CGR de Cherbourg venez vivre la diffusion de l'opéra-concert de Green Day enregistré à Munich lors de leur dernière tournée.

Venez vibrer avec les plus grands hits du groupe californien, Green Day dont « Basket case » ou encre « Twenty one guns » tout à l'heure à 20h30 au Méga CGR de Cherbourg.

A Coutances venez vivre la 10ème édition du salon du jeu et du jouet à Coutances, aux Unelles jusqu'aux 4 décembre avec des jeux et des jouets pour tous les âges et même pour les grands enfants.



Demain les 33 Miss présentent en Basse-Normandie visitent Caen à Véol, les vélos de location en libre-service, avec une guide de charme, notre Miss France 2010 Malika Ménard.

Ce week-end venez regardez des sportifs qui se mouillent, c'est le meeting de natation de la mer à Cherbourg et aussi le salon du mariage dans la capitale du Cotentin.