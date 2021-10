Mobilisation peu suivie ce dimanche 1er mai en Basse-Normandie à l'occasion de la fête du travail.

Les syndicats ont appelés à manifester dans la matinée dans huit villes de la région mais globalement les cortèges étaient clairsemés.

Selon les autorités, 750 personnes ont battu le pavé ce matin à Caen, 350 à Cherbourg, 80 à Saint-Lô et Granville, 50 à Lisieux, Vire et Coutances et une dizaine à Villedieu...