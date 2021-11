Mobilisation du 23 septembre : le point complet sur les perturbations en Basse Normandie

Peut-on s'attendre à une grosse mobilisation ?

C'est toujours difficile d'estimer si une mobilisation sera suivie ou non. Ce que l'on sait avec certitude c'est que cette réforme des retraites touche tout le monde, jeunes et moins jeunes et qu'il faut donc s'attendre à des cortèges de manifestants inter générationnel.

Lors de la dernière mobilisation, le 7 septembre dernier, ils étaient près de 30 000 à Caen et entre 12 000 et 15 000 à Cherbourg. Bien malin est celui qui pourrait dire si jeudi 23 septembre les manifestants seront plus nombreux.

En tout cas, six syndicats ont appelé à descendre dans les rues estimant que la réforme a « un caractère inacceptable». En tout 9 rassemblements sont prévus dans la Manche et le Calvados :

à 10h, place François Mitterrand à Lisieux, à 10h aussi, place Saint Pierre à Caen, à 10h30: place Napoléon à Cherbourg, même horaire place de la mairie à Saint-Lô et place de la mairie à Coutances. 10H30 aussi au rond-point du Calvaire à Granville, à 14h30: place de la mairie à Avranches, à 16 h 30, devant le lycée Louis-Liard de Falaise et à 17h à la porte horloge de Vire.

Quelle mobilisation dans les transports en Normandie ?

Ce dont nous sommes déjà sûr c'est que le réseau de tramway à Caen risque d'être interrompu entre 9h30 et 12h30 entre les arrêts Université et Gare SNCF. Le réseau de bus lui subira des déviations dans le centre ville.



Sur les rails, perturbations prévues sur l'ensemble du réseau dès mercredi 22 septembre 19h. Le TGV Cherbourg-Caen-Lisieux-Dijon, ne circule pas. Sur la ligne Paris Caen Cherbourg prévoyez un train sur deux, un train sur trois sur le Paris–Granville. Le réseau TER sera aussi perturbé.



Côté MANEO, perturbations sur les lignes Express, surtout dans le Nord Cotentin. Toutefois, les circuits scolaires, eux, ne sont pas touchés.

Le trafic sera aussi fortement perturbé sur l'ensemble des lignes du réseau Zéphir Bus à Cherbourg. Notez également que dès 5h du matin, des barrages filtrants seront installés à tous les rond-point d'entrée de l'agglo cherbourgeoise.

A Saint-Lô, sur le réseau TUSA, trafic perturbé là encore mais des désertes assurées sur toutes les lignes.



Et dans les services publics ?



Dans l'académie, 42,44% des enseignants du premier degré se sont déclarés grévistes. C'est plus que pour la mobilisation du 7 septembre où 40% des enseignants étaient en grève dans la région. Des perturbations sont aussi prévus dans les collèges et les lycées.

Comme d'habitude aussi des perturbations sont à craindre à la Poste, à Pôle Emploi, à la Sécurité Sociale, en mairie ou en communauté de communes.

Sachez par ailleurs que dans le cadre de l'organisation du service minimum d'accueil, la Ville de Caen propose un accueil des enfants de 8h30 à 16h30 sur le Groupe scolaire LOUIS LECHATELLIER, sur le Groupe scolaire LES VIKINGS et le sur le Groupe scolaire MICHEL TREGORE.