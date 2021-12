Paris (AFP). Manuel Valls préféré des sympathisants PS pour la présidentielle de 2017

Manuel Valls arrive en tête, avec 37%, des personnalités que les sympathisants socialistes souhaitent voir représenter le PS à la présidentielle de 2017, selon un sondage Odoxa paru samedi pour Le Parisien/Aujourd'hui en France et i-télé. Le Premier ministre devance la maire de Lille Martine Aubry (31%), la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal (14%), Arnaud Montebourg (10%) et enfin François Hollande (7%). Dans un autre sondage, de l'institut Opinionway pour Le Figaro de samedi, M. Valls est la personnalité qui "incarne le mieux l'avenir" du PS pour les sympathisants du PS (40%) et l'ensemble des Français (23%), loin devant les autres personnalités proposées. Dans l'enquête d'Odoxa, le Parti socialiste n'est pas assez à gauche pour 41% des sondés. Cette proportion atteint 54% chez les sympathisants socialistes et 63% chez les sympathisants de gauche. A contrario, 33% des sondés, 32% des sympathisants de gauche et 40% des sympathisants PS estiment que le PS est "juste comme il faut, ni trop ni pas assez à gauche". Un quart des sondés (25%), 4% des sympathisants de gauche et 5% de ceux du PS trouvent le parti trop à gauche. Sondage réalisé les 4 et 5 décembre auprès d'un échantillon de 999 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).

