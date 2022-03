Bordeaux (AFP). Le Drian, Fabius, Cazeneuve, ministres à l'action la plus appréciée

Jean-Yves Le Drian (Défense), Laurent Fabius (Affaires étrangères), Bernard Cazeneuve (Intérieur) sont les ministres dont l'action satisfait une majorité de Français, selon un sondage qui relève qu'Emmanuel Macron, quatrième ministre le plus apprécié, l'est particulièrement chez les sympathisants socialistes. Selon le sondage Ifop publié par Sud-Ouest Dimanche, 59% des personnes interrogés se disent" satisfaits" de l'action de M. Le Drian (contre 41% de "mécontents"). M. Fabius rencontre lui aussi une majorité de "satisfaits" (56%), comme M. Cazeneuve (53%). Notables exceptions à ce trio de ministres régaliens populaires: Christiane Taubira à la Justice, dont l'action ne satisfait que 30% de sondés, en net recul par rapport à mars 2014 (43% de satisfaits), et Michel Sapin aux Finances, dont 32% se disent "satisfaits". L'action de Stéphane le Foll à l'Agriculture, ne génère que 35% de satisfaits, en forte baisse (-18 points) par rapport à mars 2014, un possible contrecoup de la crise de l'élevage cet été, avance l'Ifop. Relatif nouveau menu dans ce baromètre, le ministre de l'Economie depuis un an, Emmanuel Macron, devient le quatrième membre du gouvernement en terme d'indice de satisfaction, avec 47% de sondés satisfaits de son action, devançant le Premier ministre Manuel Valls (45%) et la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal (40%). L'Ifop relève que M. Macron, au coeur de polémiques clivantes ces derniers jours parmi les socialistes et grand absent de l'Université d'été du PS, semble pourtant apprécié des sympathisants: 75% des sondés se définissant comme proches du PS se disent "satisfaits" de l'action du ministre de l'Economie, qui rencontre aussi l'assentiment de proches des Républicains (55% de satisfaits). Le sondage a été réalisé du 24 au 26 août, par questionnaire audo-administré en ligne, sur un échantillon de 977 personnes de 18 ans et plus, représentatif selon la méthode des quotas.

