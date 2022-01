Sorties cinéma de la semaine du mercredi 24 novembre

En ce mercredi 24 novembre, voici les sorties ciné de la semaine:



Enfin ça y, le 7ème et dernier tome d'Harry Potter « Harry Potter et les reliques de la mort » débarque sur les écrans. Le livre a été adapté en 2 films, il faudra donc attendre juillet prochain pour connaitre la toute fin. Mais on va déjà en profiter avec cet épisode très sombre où Voldemort retrouve toute la puissance et l'influence qu'il a eu par le passé. Les disparitions et attaques se multiplient. Harry Potter décide alors avec ses amis de quitter Poudlard et d'en finir une fois pour toutes avec le sorcier maléfique. Pour ça ils auront besoin d'aide et peut être d'équipement regardez cet extrait:

Il y a aussi un film parodique qui sort « Mords moi sans hésitation » qui se moque ouvertement de la mode Twilight en copiant le 1er chapitre de cette saga. Voici un extrait:

Et on termine avec un dessin animé qui lance la fin d'année puisqu'il aborde le thème de Noël. Il s'appelle « l'apprenti père Noël ». Mais alors cela signifie que le Père Noël n'a pas toujours été la même personne? Voici l'extrait explicatif:

