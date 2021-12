Lyon (AFP). Ligue 1: Lyon s'impose in extremis contre Reims

Lyon a arraché dans le temps additionnel un succès très laborieux contre Reims (2-1), jeudi sur son terrain de Gerland, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, grâce à une frappe d'Alexandre Lacazette déviée dans son but par Johny Placide. Cette victoire permet à l'Olympique Lyonnais de rester au 3e rang du classement avec deux points d'avance sur Saint-Etienne (4e) contre qui les Rhodaniens avaient perdu dimanche (3-0). Les Rémois qui restaient sur une série de sept matches sans défaite en championnat sont désormais 9e. Corentin Tolisso, totalement hors du coup dans le derby contre Saint-Etienne dimanche mais finalement conservé dans le onze de départ, avait ouvert la marque en début de partie en reprenant de la tête un coup franc joué de l'aile droite par Nabil Fekir (6). Toutefois, les Lyonnais, malgré cet avantage, n'ont jamais eu la maîtrise de la rencontre et les Rémois, supérieurs dans l'entrejeu, ont égalisé logiquement par Benjamin Moukandjo. Celui-ci reprenait victorieusement un tir de Prince Oniangue repoussé par le gardien Anthony Lopes (36) pour inscrire son 6e but de la saison en L1. L'entraîneur de l'OL, Hubert Fournier, avait choisi de régénérer un peu son équipe après la déroute face à Saint-Etienne mais les entrants, Mohamed Yattara, en attaque, ou Arnold Mvuemba au milieu, n'ont pas apporté la fraîcheur et le dynamisme escomptés. L'ancien technicien rémois a finalement été sauvé par l'un de ses anciens joueurs, quand dans le temps additionnel, Placide commettait une faute main, et détournait dans son but un centre délivré de l'aile droite par un Lacazette, assez neutre jusqu'alors (90+1). - Lyonnais maladroits - Heureusement pour l'OL, car dans le jeu, les hommes de Fournier ont été loin de leurs performances habituelles à Gerland où ils ont pris l'essentiel de leurs points cette saison. L'engagement a été globalement insuffisant rendant, de ce fait, l'animation offensive laborieuse. Les Lyonnais n'ont, en conséquence, pas forcément eu plus d'occasions que leurs adversaires. Hormis les deux buts, l'un sur phase arrêtée et l'autre très heureux, ils se sont montrés particulièrement maladroits dans le dernier geste à l'image de Yattara, contré in extremis par Franck Signorino sur un centre de la gauche de Henri Bedimo (21) alors que Fekir, d'un tir de 40 m, poussait le gardien Johny Placide à détourner sur la barre (35). Après la mi-temps, Placide arrêtait un tentative de Fekir (48) avant que Yattara, encore, puis Ferri, ne ratent le cadre malgré une très belle position de frappe (57, 78). De leur côté, les Rémois ont eu aussi l'occasion de l'emporter. Lopes a détourné un bon tir d'Odair Fortes avant qu'un corner de Moukandjo ne passe devant le but lyonnais sans que personne ne puisse reprendre (20). Le portier de l'OL était encore présent sur une tentative d'Aïssa Mandi (32) alors que Valentin Roberge manquait le cadre, après une erreur de la défense de Lyon en phase de relance (71).

