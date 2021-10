Saint-Étienne (AFP). Ligue 1: Saint-Étienne maintient la pression sur l'OM et Monaco

Saint-Étienne a provisoirement repris la 4e place de L1, en s'imposant brillamment aux dépens de Nice (5-0), dimanche au stade Geoffroy-Guichard, et met ainsi la pression sur Marseille (4e) et Monaco (3e) qui s'affrontent dimanche soir au Vélodrome (21h00). Les Verts ont bien réagi après la défaite concédée à Bastia (1-0), samedi dernier. Elle avait suscité de vives critiques de la part de l'entraîneur Christophe Galtier regrettant "le manque d'implication" de ses joueurs. "Si c'était si simple, nous le ferions à chaque contre-performance. C'est la victoire du groupe qui a su se retrouver dans les valeurs essentielles qui sont les nôtres", s'est félicité le technicien après la rencontre. Les Foréziens possèdent une longueur d'avance sur l'OM, mais encore deux points de retard sur les Monégasques dans la course au podium et une place qualificative pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. L'ASSE est en tout cas assurée de terminer au moins à la 6e place qui pourrait être européenne. "Pour l'instant, je suis focalisé sur la 4e. Il faut tout faire pour aller la chercher et peut-être qu'il se présentera quelque chose d'autre", a dit l'entraîneur des Verts. Pour sa part, l'OGC Nice reste 15e avec cinq points d'avance sur Évian/Thonon 18e et premier relégable et une meilleure différence de buts qui lui donne de bons espoirs de maintien. "Il n'est pas assuré. Il nous manque encore un point", a estimé l'entraîneur des Aiglons, Claude Puel jugeant "ne rien avoir à retenir du contenu de ce match". - Dans le sillage de Perrin - Le défenseur central et capitaine Loïc Perrin, absent lors des deux derniers matches sur blessure, a ouvert la marque en reprenant d'une tête plongeante un corner de Max-Alain Gradel (25). Perrin marquait ainsi son premier but de la saison, et a montré la voie à suivre, lui qui avait estimé dans la semaine, "nécessaire" le recadrage opéré par Galtier. Le capitaine stéphanois avait déjà failli ouvrir la marque dès la 8e minute à la suite d'un corner, avec une reprise repoussée par le gardien Mouez Hassen. Celui-ci s'est aussi interposé devant Benjamin Corgnet à deux reprises (7, 10) puis Gradel (52). Peu avant la mi-temps, le milieu Jérémy Clément a doublé la mise en reprenant de volée un ballon mal renvoyé par la défense azuréenne (2-0, 40). En seconde période, Mevlut Erding ajoutait un troisième but, son huitième cette saison en L1, après un service de Corgnet (3-0, 62). Gradel, quant à lui, portait la marque à 4-0 avec son 13e but personnel en championnat, en reprenant un ballon mal négocié par la défense niçoise. Kevin Monnet-Paquet (85) ajoutait le cinquième but de son équipe (5-0, 88) alors qu'il n'avait plus marqué depuis la 2e journée contre Reims (3-1). "Nous avons livré l'un de nos matches les plus aboutis. Nous savions que dans la course à l'Europe, nous étions contraints de gagner, c'est chose faite et avec la manière", s'est réjouit le défenseur Franck Tabanou. Pour leur part, les Niçois ont seulement été dangereux sur une tentative d'Alassane Plea, arrêtée par le gardien Stéphane Ruffier après un mauvais renvoi défensif des Verts (59). Plea était encore repris in-extremis par Tabanou après une première parade de Ruffier devant Alexy Bosetti à la suite d'un centre de la gauche de Niklas Hult (82).

