Saint-Étienne (AFP). Ligue 1: les Verts font chuter Angers de leur place de dauphin

Battu par Saint-Etienne (1-0), dimanche au stade Geoffroy-Guichard au terme d'un match intéressant lors de la 19e journée de Ligue 1, Angers abandonne sa place de dauphin du Paris SG. Vainqueurs pour la neuvième fois cette saison en championnat, les Stéphanois confirment leur capacité à faire la différence en seconde période puisque c'est le dixième but consécutif inscrit par les Verts après la mi-temps. Le SCO, invaincu sur ses cinq dernières rencontres (3 nuls, 2 victoires) et qui concède seulement sa quatrième défaite en L1, est désormais 3e du classement à une longueur de Monaco (2e) alors que les Stéphanois remontent au 6e rang à deux points des Angevins. Corgnet, tout juste entré en jeu à la place de Romain Hamouma, blessé, a donné l'avantage à l'ASSE d'un tir du gauche à la suite d'un cafouillage sur un corner joué de l'aile gauche par Valentin Eysseric, une nouvelle fois très entreprenant et décisif (61). Sur l'ensemble du match, les hommes de Christophe Galtier, qui restaient sur deux défaites d'affilée, à Monaco en championnat (1-0) et à Paris, en coupe de la Ligue (1-0) et privés de huit joueurs majeurs, ont mérité leur victoire face à un adversaire qui avait de nouveau adopté une organisation très défensive. Avant que Corgnet ne trouve l'ouverture, Saint-Etienne aurait pu prendre l'avantage sur deux coups francs d'Eysseric passant de peu hors du cadre (50, 60). Nolan Roux, pourtant très bien placé, manquait la reprise d'un bon centre délivré de l'aile droite par le défenseur Kevin Malcuit (53). Les Verts auraient pu aussi bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ismaël Traoré en première période (15). De leur côté, les Angevins auraient pu ouvrir la marque par Goran Karanovic devant lequel le gardien Stéphane Ruffier sauvait du pied (7) avant que ce dernier ne repousse une belle reprise de Billy Ketkeophomphone (58). En toute fin de partie, Ruffier était encore décisif face à Pierrick Capelle dont il repoussait un bon tir sans que Slimane Sissoko et Cheikh Ndoye devant Jonathan Brison, ne puissent reprendre derrière (82) au plus fort de la réaction du SCO, dominateur en fin de rencontre. Dans les derniers instants, Angers manquait d'égaliser sur un tir puissant de Sissoko heurtant la barre transversale (89). Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Montpellier 1 - 0 samedi Caen - Paris SG 0 - 3 Bastia - Reims 2 - 0 Toulouse - Lille 1 - 1 Guingamp - Rennes 0 - 2 Lorient - Nantes 0 - 0 Troyes - Monaco 0 - 0 dimanche Saint-Etienne - Angers 1 - 0 (17h00) Gazélec-Ajaccio - Lyon (21h00) Bordeaux - Marseille

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire