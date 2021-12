Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: nouvelle attaque de Boko Haram contre deux villes du Nord-Est

Des membres présumés de Boko Haram ont attaqué jeudi deux villes du nord-est du Nigeria où ils ont détruit des commissariats de police, des sièges de partis politiques et pillé des banques, ont déclaré des habitants à l'AFP. Aucun bilan n'était immédiatement disponible pour ces raids qui suivent une double attaque meurtrière lancée lundi sur les villes de Maiduguri et Damaturu, également dans le Nord-Est où les islamistes ont leurs fiefs. Les assaillants s'en sont d'abord pris à la ville de Bajoga, dans l'Etat de Gombe, avant d'attaquer celle d'Ashaka, non loin de là, où le cimentier français Lafarge possède une usine déjà attaquée par Boko Haram il y a un mois. Des dizaines d'hommes armés en tenues militaires sont entrés dans Bajoga à bord d'un convoi de 20 véhicules vers 07h00 du matin (06h00 GMT). Les assaillants, qui scandaient "Allahu Akbar" (Dieu est grand) se sont mis à tirer dans tous les sens et à brûler un commissariat de police, avant d'engager une bataille avec les forces de l'ordre qui a duré trois heures, selon des habitants. "Ils ont attaqué deux banques et mis le feu aux sièges des partis politiques, ainsi qu'à une partie des locaux de l'administration"? a déclaré Babani Ashiru, un témoin. Sani Dankani, un autre habitant, a dit avoir fui dans la brousse après avoir entendu les coups de feu et les explosions. "De là où je me trouve, je peux voir des nuages de fumée noire émanant de plusieurs quartiers de la ville" a-t-il déclaré à l'AFP. Des renforts de troupes ont été envoyés de Gombe, la capitale de l'Etat éponyme, située à une soixantaine de km de là, et un avion a bombardé les insurgés, les forçant à quitter Bajoga, selon Sa'adu Baralabe, un enseignant de la ville. Les islamistes présumés se sont alors dirigés vers Ashaka, à cinq kilomètres de là, près de la frontière de l'Etat de Yobe. Boko Haram contrôle Buni Yadi, dans le sud du l'Etat de Yobe, et des villages alentours depuis plusieurs semaines, et ce sont des combattants basés dans cette zone qui ont lancé un assaut sur Damaturu, la capitale de l'Etat de Yobe, lundi. Selon la police et des sources locales, quelque 150 personnes y ont alors été tuées. A Ashaka, "des combats intenses ont lieu entre les assaillants et un avion militaire survole la ville" a déclaré à l'AFP Altine Badamasi, un habitant. "On n'entend plus que le bruit des tirs et des explosions", a confirmé un autre habitant, Samaila Adnan. C'est à Ashaka que se trouve une cimenterie du groupe français Lafarge, déjà attaquée par Boko Haram le 4 novembre. Les islamistes y avaient volé une quantité très importante d'explosifs et des véhicules. Des soldats ont été déployés dans la ville depuis cette attaque, selon les habitants. Le groupe islamiste armé a pris le contrôle de plus d'une vingtaine de villes du Nord-Est depuis le printemps 2014.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire