New York (AFP). Un grand jury décide de ne pas inculper un policier pour la mort d'un Noir à New York (médias)

Un grand jury a décidé de ne pas inculper un policier blanc responsable de la mort d'un homme noir cet été à New York, la deuxième décision favorable aux forces de l'ordre en deux semaines après celle de Ferguson. Soupçonné de vente illégale de cigarettes, Eric Garner, 43 ans, qui avait brièvement tenté de résister, avait été plaqué au sol par plusieurs policiers blancs le 17 juillet à Staten Island, l'un des arrondissements de New York. Dans une vidéo amateur, on voit l'un d'eux, Daniel Pantaleo, le prendre par le cou pour le mettre à terre. "Je ne peux pas respirer", se plaint à plusieurs reprises Eric Garner, père de six enfants, obèse et asthmatique, avant de perdre connaissance. Il avait été déclaré mort après son transfert à l'hôpital. Le médecin légiste à New York avait conclu à un homicide. La décision prise par le grand jury de ne pas poursuivre Daniel Pantaleo, 29 ans, a été révélée par le New York Times et le New York Post mais elle n'a pas encore été annoncée par les autorités judiciaires. Elle intervient dix jours après la décision d'un autre grand jury dans le Missouri de ne pas poursuivre un policier blanc ayant tué un adolescent noir à Ferguson en août. Cette première décision avait provoqué de nombreuses manifestations de protestation à travers le pays et les autorités new-yorkaises redoutaient que la décision du grand jury concernant Eric Garner ne ravive les tensions. Dans le cas d'Eric Garner, l'annonce de la constitution d'un grand jury - assemblée de citoyens américains chargés de décider ou non d'une inculpation sur la base des éléments de l'enquête - avait été annoncée le 19 août par le procureur de Staten Island, plus d'un mois après le drame, et quatre jours avant une manifestation ayant réuni des milliers de protestataires à Staten Island aux cris de "pas de justice, pas de paix", slogan de ralliement à Ferguson.

