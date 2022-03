Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Baltimore: la Garde nationale a commencé à se retirer

Le gouverneur du Maryland a annoncé dimanche que la Garde nationale, dépêchée à Baltimore (est des Etats-Unis) après des émeutes, avait "commencé à se retirer" de la ville. "Nous avons commencé à retirer la Garde nationale, les camions s'en vont ce matin", a indiqué Larry Hogan à la presse. "Ca va prendre dans les deux jours pour que tout le monde s'en aille. On va essayer de revenir à la normale le plus rapidement possible", a-t-il poursuivi. Jusqu'à 3.000 soldats de la Garde nationale avaient été déployés, au côté d'un millier de policiers supplémentaires du Maryland, de Pennsylvanie et du New Jersey, dans la cité portuaire secouée par des émeutes lundi, jour des funérailles d'un jeune Noir mort après son interpellation par la police. Quelques instants plus tôt, la maire de Baltimore avait annoncé la levée immédiate du couvre-feu nocturne instauré dans la ville au lendemain des émeutes. "Effectif immédiatement, mon ordre de couvre-feu est levé", avait annoncé Stephanie Rawlings-Blake sur son compte Twitter. "Mon but a toujours été de ne pas prolonger le couvre-feu d'un jour de plus que nécessaire", a-t-elle expliqué au lendemain de manifestations qui s'étaient déroulées dans le calme.

