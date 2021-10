Washington (AFP). Six policiers de Baltimore formellement inculpés pour la mort d'un jeune Noir

Six policiers de Baltimore, poursuivis pour la mort d'un jeune Noir en avril qui avait provoqué des émeutes dans cette ville de l'est des Etats-Unis, ont été formellement inculpés, y compris pour meurtre, a annoncé jeudi la procureure du Maryland Marilyn Mosby. Celle-ci avait annoncé à la surprise générale le 1er mai des poursuites pénales contre six policiers pour la mort de Freddie Gray, 25 ans, des suites d'une blessure "grave" lors de son transport le 12 avril sans ceinture, pieds et mains liés à plat ventre dans un fourgon de police. Selon l'autopsie, Freddie Gray est mort le 19 avril d'une blessure aux vertèbres cervicales. Un grand jury a retenu tous les chefs d'accusation contre les policiers, trois Blancs et trois Noirs, dont un pour meurtre et quatre pour homicide involontaire, en ajoutant pour chacun le chef de "mise en danger de la vie d'autrui", a précisé la procureure lors d'une conférence de presse. "Maintenant que le grand jury a aussi trouvé une cause probable d'inculper les policiers susmentionnés sur la base des éléments présentés, ces policiers, qui sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée, sont assignés à comparaître le 2 juillet", a ajouté la procureure. Un seul policier, Caesar Goodson, 45 ans, entré dans la police de Baltimore en 1999, est inculpé pour "meurtre résultant d'une action dangereuse pour autrui et sans se soucier de la vie humaine", ainsi que pour homicide involontaire, faute professionnelle, et défaut d'assistance. En cas de condamnation et si les peines ne sont pas cumulées, il risque 30 ans de prison maximum et les autres dix ans maximum.

