2ème semaine européenne de la réduction des déchets

Les Français gaspillent en moyenne 20kg de déchets alimentaires (certains produits jetés sont encore emballés!) par an et par personne. Le gaspillage alimentaire est donc le coeur et le thème de cette semaine de réduction des déchets.

Plusieurs actions simples à mener au quotidien seront montrés dans différents lieux en Basse Normandie: les supermarchés, les écoles, déchetteries.... Vous trouvez le programme complet à télécharger en bas de cet article.

Familles, particuliers ou entreprises, nous sommes tous concernés, pour toutes les informations visitez le site http://www.reduisonsnosdechets.fr/

