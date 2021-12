Sortir dans le Calvados : mercredi 3 décembre

A partir de demain et jusqu'à samedi c'est le Téléthon à Ver-sur-mer. Au programme, 3 jours d'animations avec de la danse, vente de gâteaux, soirée karaoké, randonnée vélo, tournoi de belote ou encore du théâtre. Le programme complet est à retrouver sur www.versurmer.fr



Jusqu'au 24 décembre, le CHU de Caen participe à l'opération un Noël Magique. Le site Noël Magique vous propose d’offrir gratuitement et d'un simple clic 1€ de jouets pour les enfants hospitalisés au CHU de Caen pendant les fêtes. Connectez-vous à www.pour-un-noel-magique.net et sélectionnez le CHU de Caen.



Ce week-end, Grandcamp Maisy accueille la fête de la coquille Saint Jacques. Pendant deux jours, de nombreuses animations sont proposées. Rendez-vous samedi et dimanche à Grandcamp Maisy, l'entrée est gratuite.