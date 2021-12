Sortir dans la Manche : mercredi 3 décembre

Le Père Noël Vert du Secours Populaire et ses lutins seront à nouveau sur le marché de Saint-Lô ce samedi de 9h à 12h30 et proposeront des «roses des sables», des «clowns en lavande» et autres objets divers pour la solidarité de Noël. Vous pourrez y déposer des jouets neufs ou en parfait état pour que Noël n'oublie personne.



Si vous voulez du spectacle, ce dimanche, rendez-vous au pole hippique des Pieux pour voir évoluer les différentes catégories de poussins à séniors qui participent à l'étape du challenge de Horse Ball. Retrouvez les horaires précis des premières rencontres sur la page Facebook "Complexe-Hippique-Les-Pieux".



Ce dimanche, c'est le championnat de Normandie de Cyclo-Cross à Flammanville avec Tendance Ouest. Rendez-vous toute la journée de dimanche pour faire un point sur la course et retrouvez Tendance Sports en direct de Flammanville de 18h à 19h.