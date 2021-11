Musique à Alençon, Rencontre avec la Folk envoûtante de Gaël Faure

Repéré dans la Nouvelle Star il y a huit ans, Gaël Faure, chanteur et compositeur, nous a envouté avec son premier album, « De Silences en Bascules », véritable bijou de composition sur lequel on retrouve notamment son fameux titre « Tu me suivras ». Le jeune chanteur de 26 ans dévoile avec élégance et sensibilité des ballades dont les mélodies accrocheuses collent aux oreilles et au cœur, se mêlant avec éclat au timbre de voix limpide de l'Ardéchois.

Entre simplicité et envoûtement lumineux, les onzes titres de cet album provoquent un véritablement enchantement harmonieux.

Retrouvez Gaël Faure à la Luciole d'Alençon ce jeudi 27 novembre. Tarif : 8€ étudiants – 10€ sur place. Infos ici.

Tendance Ouest a rencontré l'artiste juste avant son concert.