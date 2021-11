Deux secrétaires d'Etat à Rouen pour promouvoir l'innovation dans les PME

L'association InnovENT-E rassemble les collectivités de 11 régions françaises ainsi que les acteurs de l'enseignement supérieur (notamment l'INSA à Saint-Etienne-du-Rouvray). Un projet interrégional "qui répond parfaitement" aux besoins des PME et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) grâce "à la mise en place d'outils adaptés", selon le Président de Région Nicolas Mayer-Rossignol.

L'association vise à aider les entreprises à reconquérir des marchés à l'export. Et cela passe par la coopération entre collectivités, enseignement supérieur et acteurs économiques selon Geneviève Fioraso : "J'ai travaillé six ans dans une start-up ; Ce qui m'avait le plus frappé, c'est que l'excellence individuelle ne suffit pas à l'excellence collective. Nous avons besoin d'inter-disciplinarité." Jean-Louis Billoët, directeur général de l'INSA, résume : "Nous avons un potentiel d'innovation qui bien souvent ne s'exprime pas" dans les entreprises locales.

Des formations pour apprendre à innover

InnovENT-E doit répondre à ces besoins des PME et ETI. Parmi les actions initiées par l'association, le lancement en septembre 2014 des premières formations en lien avec les compétences évoquée par les entrepreneurs et liées à l'innovation et à l'export.

Toutes ces formations doivent ainsi mettre dans le bain les futurs entrepreneurs avant même de se lancer dans l'entreprise : "Cela peut éviter quelques déconvenues car une PME qui n'innove pas, c'est une PME qui risque de mourir", conclut Geneviève Fioraso.