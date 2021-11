Le Stade Malherbe de Caen va aussi jouer au foot ce week-end

Après 48h00 de garde à vue à Caen et Naterre, la mise en examen le jeudi 20 novembre du président du SM Caen, Jean-François Fortin, et du légendaire directeur de la sécurité (pour le titre officiel) "Pilou" Mokeddel, a sonné comme un mauvais scénario écrit par des briseurs de rêve.

Le SM Caen, c'est aussi du foot

Show must go on, comme chantait l'autre. Le calendrier et la compétition ne font pas de pause. Au milieu de tout ça... Le samedi 22 novembre à 20h00, les joueurs du Stade Malherbe Caen affronte sur la pelouse ceux de l'AS Monaco. La victoire serait belle...

Sylvain LETOUZE, consultant sport de Tendance Ouest et présentateur du magazine hebdomadaire "Tendance Sports" (le dimanche à 18h00) veut croire... au ballon.

