Sortir dans l'Orne : jeudi 20 novembre

Demain soir, assistez au spectacle Les Franglaises au Quai des Arts à Argentan. C'est un spectacle musical de la compagnie Les Tistics. C'est ce vendredi à 20h30, le tarif varie entre 11 et 22€.



Ce samedi assistez au ciné-concert Charlot à 100 ans à l'Aiglon de l'Aigle. Ce spectacle, qui rend hommage au plus célèbre des vagabonds, se compose de 4 courts-métrages accompagnés par un trio de musicien. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Samedi également, la salle des fêtes de Boissy-Maugis accueille petits et grands pour une «soirée jeux» organisée par le comité des fêtes, en partenariat avec la ludothèque. Jouets, jeux en bois surdimensionnés, jeux de stratégie, jeux de hasard, jeux de réflexion ou encore d’adresse, la ludothèque déplace dans ses malles des dizaines de boîtes, puzzles, plateaux et dispositifs colorés et intrigants. C'est pour tout public. Rendez-vous samedi de 18h à 22h, l'entrée est gratuite.