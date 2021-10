Sortir dans l'Orne : mercredi 5 novembre

Finaliste de la battle Sixty-One en 2012, le Pockemon Crew revient à Argentan. Vendredi soir venez admirer le spectacle de danse hip-hop «Silence, on tourne !» sur la scène du Quai des arts. C'est à 20h30, le prix de l'entrée varie entre 6 et 12€.



Samedi et dimanche, Argentan accueille une nouvelle édition du salon Habitat, déco et jardin au Hall des expositions. Un invité de prestige sera présent dimanche. Rendez-vous ce week-end pour le salon et dimanche pour rencontrer Norbert. Un événement Tendance Ouest.



Ce week-end également c'est la 10ème édition de Ferme en fête au parc Anova d'Alençon. Au menu de ces deux jours : un concours régional Prim’Holstein, un concours de races bovines, des expositions d’animaux, un marché du terroir, des ateliers culinaires, un drive fermier et des animations pour les petits. Rendez-vous samedi et dimanche, l'entrée est à 4€.