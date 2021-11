Sortir dans l'Orne : mercredi 19 novembre

Une grande collecte de jouets d’occasion est organisée dans plus de 60 hypermarchés Carrefour, en partenariat avec Eco-systèmes. Des bénévoles d’Unis-Cité et de l’association Emmaüs sont mandatés par l’éco-organisme pour collecter en magasin les jouets et leur donner ainsi une deuxième vie auprès d’enfants défavorisés. Rendez-vous aujourd'hui et samedi à Alençon.



Les commerçants du centre-ville d’Alençon en partenariat avec l’Office de Commerce et d’Artisanat d’Alençon organisent une quinzaine commerciale à partir de vendredi et jusqu'au 6 décembre prochain. Plus de 80 magasins participent à cette opération. A l’occasion de cet événement, plus de 20 000€ de lots seront à gagner et un animateur commercial animera les samedi.



Samedi, l'Espace Xavier Rousseau organise une journée consacrée au jeu. Un moment de détente et de découverte dans une ambiance chaleureuse et ludique. Le festival des jeux c'est ce samedi à Argentan de 9h à 18h. L'entrée est gratuite.