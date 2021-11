Sortir dans l'Orne : lundi 17 novembre

Depuis samedi et jusqu'au 14 décembre prochain, c'est la 8ème édition du Mômofestival en Haute-Sarthe, au sud d'Alençon. Rendez-vous sur le site kikloche.free.fr pour retrouver le programme complet.



Vendredi soir, le centre aquatique d'Argentan organise une soirée zen avec cette année une initiation au yoga. Au programme : accès au solarium, jacuzzis, aquabikes et salon de thé. Possibilité également de faire des modelages du corps. C'est ce vendredi de 19h à 22h. Tarif unique à 5,20€.



Le concours de dessin «Dessine ton Noël» est organisé par l'Office de tourisme du Pays d'Alençon en partenariat avec la ville et la boutique Pinocchio. Il s'agit d'un concours à destination des enfants de 3 à 10 ans. Ils ont jusqu'au 14 décembre pour dessiner un dessin sur le thème de Noël. Retrouvez toutes les informations auprès de l'Office de tourisme d'Alençon.