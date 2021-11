Sortir dans le Calvados : mardi 18 novembre

Ce week-end, Ioupsi & Joke vous propose un salon de vente de chiots et de chatons au parc des expositions de Caen. L'occasion pour vous de découvrir différentes races mais aussi d'adopter un animal de compagnie. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h, l'entrée est à 6€ pour les adultes, c'est 3€ pour les moins de 11 ans.



Tout ce week-end, c'est la fête de la coquille et de la gastronomie à Ouistreham. Au programme : musiques celtique et irlandaise, dégustations, cours de cuisine et la présence de nombreux exposants. Rendez-vous samedi et dimanche sur le port de Ouistreham de 10h à 19h.



Le Crédit Agricole de Normandie et Tendance Ouest organisent le concours «J'm mon asso». A la clé : 5000€. Si vous êtes une association loi 1901, inscrivez-vous dés maintenant sur www.ca-normandie.fr, vous avez jusqu'au 30 novembre pour remplir votre bulletin d'inscription.