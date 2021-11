Sortir dans la Manche : lundi 17 novembre

Toute cette semaine, c'est la 4ème édition de la semaine de l'enfance à l'Agora d'Equerdreville-Hainneville. Au programme : des animations pour tous, des spectacles pour enfants, un village d'animations et un concours d'affiches. C'est une manifestation gratuite.



A partir de vendredi et jusqu'à dimanche découvrez la fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg, un événement co-organisé par André Rossi avec sa femme. L'entrée est gratuite et vous permet aussi d'accéder à de nombreuses animations.



Dimanche, c'est la 6ème édition du livre à Mortain. 50 écrivains et 6 éditeurs seront présents. Le salon accueillera Monsieur Yves Jacob, auteur de 27 ouvrages et récompensé à plusieurs reprises par des prix littéraires. Rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, à la salle des fêtes du COSEC. L'entrée est gratuite.