Sortir dans la Manche : mardi 18 novembre

Le salon du mariage de Cherbourg a lieu ce week-end dans la salle des pas perdus à la Cité de la mer. Les exposants vous apporteront du choix et des conseils pour vous apporter le meilleur du mariage. Un voyage à Barcelone est à remporter sur place. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 1€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



Le club de Collectionneurs Collection Plaisir Passion organise son exposition de collections insolites avec bourse d'échange ce dimanche à la halle de Bréhal de 9h à 18h. Vous y trouverez de nombreux objets insolites comme des appareils photos anciens, des outils préhistoriques mais aussi des cartes postales ou des timbres. Une limousine cadillac séville sera exposé devant la halle. L'entrée est gratuite.



Vendredi, samedi et dimanche, passez votre soirée au Méga CGR de Cherbourg pour voir le concert de Tal «A l'infini Live Tour». Réservations aux caisses de votre cinéma.