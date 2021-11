Salon du mariage à Cherbourg

Chaque année, le salon du mariage de Cherbourg vous apporte, le choix, les conseils et se met au service des futurs mariés pour leur apporter le meilleur du mariage. Il y aura des robes de mariée, des costumes, des photographes, des fleuristes, des traiteurs, des weedings planners, des bijoutiers, ... Pour les animations, défilés de robes et de costumes, stand de relooking et un voyage à Barcelone à remporter.



Pratique : Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarif : 1€, gratuit pour les moins de 18 ans.



Ecoutez, Pierrick Legal, Organisateur et Président d'OCM événements.

