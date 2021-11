Sortir dans la Manche : vendredi 21 novembre

Football, ce soir l'US Avranches reçoit le Red Star FC pour la 13ème journée de national sur la pelouse du stade Fenouillère. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.



Amnesty international organise ce week-end une foire aux livres. Rendez-vous demain et dimanche à la salle des fêtes, place centrale pour faire de bonnes affaires et une bonne action.



Dimanche, c'est la 6ème édition du salon du livre à Mortain. 50 écrivains et 6 éditeurs seront présents. Le salon accueillera Monsieur Yves Jacob, auteur de 27 ouvrages et récompensé à plusieurs reprises par des prix littéraires. Rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, à la salle des fêtes du COSEC. L'entrée est gratuite.