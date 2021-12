Sortir dans la Manche : lundi 1er décembre

La Maison de la Petite enfance Graine de soleil en partenariat avec la bibliothèque intercommunale d'Avranches proposent un conte animé "le fil rouge" ce mercredi. Deux séances sont proposées à 9h40 et 10h40. L'entrée est gratuite.



A partir de vendredi et jusqu'au 28 décembre, la ville de Cherbourg-Octeville organise ses festivités de Noël. De nombreuses animations sont prévues avec des concerts, des contes et l'installation d'une patinoire de glace. Retrouvez le programme complet sur www.ville-cherbourg.fr



Samedi et dimanche toute la France se mobilise pour le Téléthon 2014. Granville Terre et Mer nous propose plusieurs rendez-vous pour y participer. Pour retrouver l'ensemble des événements rendez-vous sur telethongranville.fr et pensez à faire un don au 36 37 ou sur le site officiel du Téléthon.