Au moins 23 élèves ont été tués et 72 blessés lundi par l'explosion d'une bombe dans un établissement secondaire du nord-est du Nigeria, ont indiqué des secouristes sur place. "Pour l'instant, nous avons 23 cadavres à l'hôpital et 72 autres élèves blessés par l'explosion", a déclaré un secouriste à l'AFP. Ce bilan a été confirmé par un membre du Nigerian Security and Civil Defence Corps, la protection civile nigériane dépêchée sur les lieux.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire