Une explosion a fait au moins 13 morts lundi matin dans un collège-lycée du nord-est du Nigeria, a indiqué un secouriste se trouvant sur les lieux. "Pour l'instant, nous avons apporté 13 corps à l'hôpital et plus de 30 (victimes) souffrant de blessures plus ou moins graves", a déclaré à l'AFP un secouriste. Il se trouvait dans le collège-lycée de Potiskum, dans l'Etat de Yobe, où une bombe a explosé peu après l'ouverture de l'établissement.

