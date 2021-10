Vénissieux (AFP). Un policier municipal décède dans un accident lors d'une course poursuite

Un policier municipal de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, âgé de trente ans, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une course poursuite au cours de laquelle son véhicule de service a percuté un bus. Un autre policier municipal, passager du véhicule, a été gravement blessé et hospitalisé dans un état grave au cours cet accident qui s'est produit à Saint-Priest (Rhône). Le ou les occupants du véhicule ont fui après l'accident et ils sont toujours activement recherchés. "Mourir à 30 ans à cause de la conduite irresponsable de certains est abominable", a déclaré Michèle Picard, maire de Vénissieux, au cours d'une conférence de presse organisée dans la matinée. "Ce matin, il a fallu gérer le choc, le contrecoup de tout un service", a confié Mme Picard. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de la police municipale. Le drame s'est produit peu avant minuit au 68 route de Lyon, dans la proche banlieue lyonnaise, alors que les policiers avaient pris en chasse une voiture après avoir constaté "plusieurs infractions au code de la route". Le véhicule pourchassé a été retrouvé abandonné. Il avait été volé en juillet 2013, a précisé la source. Le conducteur du bus impliqué, sur la ligne C25, et la poignée de passagers présents ont été "très choqués" mais n'ont pas été blessés, a-t-on appris auprès des Transports en Commun Lyonnais (TCL). - "Fausses plaques" - "Le chauffeur en état de choc a été pris en charge par les pompiers. Il raconte qu'il a vu deux véhicules rouler droit devant lui dont celui des policiers alors qu'il était dans un couloir réservé pour son bus. Il s'est immédiatement rangé sur le côté droit mais la voiture de police l'a malheureusement percuté", ont-ils précisé. La maire de Vénissieux a précisé que le véhicule du ou des fuyard(s), équipé de "fausses plaques", avait cogné "quelque chose" sur la chaussée, probablement le terre-plein central, et que sous le choc il s'était déporté pour heurter la voiture de police qui a été "renvoyée" sur le bus des TCL. La collision a été "frontale et d'une extrême violence". Selon l'édile, la victime est un policier "expérimenté" de 30 ans, marié et sans enfants. "Tout a été tenté pour le réanimer", a-t-elle ajouté. Son collègue, un homme d'une cinquantaine d'années, a été hospitalisé dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé. Pour sa part, le préfet du Rhône, Jean-François Carenco, a exprimé dans un communiqué sa "profonde émotion", soulignant "que les représentants des forces de l?ordre, policiers nationaux, municipaux, gendarmes et pompiers prennent tous les jours des risques pour assurer la sécurité de tous". "Dans cette société de violence, hommage doit être rendu à ceux qui sont là pour assurer la sécurité et donc la sérénité de notre communauté de destin", a-t-il ajouté. Un moment de recueillement sera organisé en hommage au jeune policier jeudi à 14h00 à l'Hôtel de Ville de Vénissieux.

