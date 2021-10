Lyon (AFP). Un policier municipal se tue dans un accident lors d'une course poursuite

Un policier municipal de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une course poursuite au cours de laquelle son véhicule de service a percuté un bus, a indiqué la préfecture du Rhône. Un autre policier municipal, passager du véhicule, a été gravement blessé et hospitalisé dans cet accident qui s'est produit à Saint-Priest (Rhône), a-t-elle ajouté en confirmant une information de Lyon Capitale. Selon une source proche du dossier, le drame s'est produit peu avant minuit au 68 route de Lyon alors que les policiers avaient pris en chasse une voiture après avoir constaté "plusieurs infractions au code de la route". Le véhicule pourchassé a été retrouvé abandonné. Il avait été volé en juillet 2013, a précisé la source. Le conducteur du bus impliqué, sur la ligne C25, et les quelques passagers présents ont été "très choqués" mais n'ont pas été blessés, a-t-on appris auprès des Transports en Commun Lyonnais (TCL).

