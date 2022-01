Deux collégiens déférés pour avoir volé une voiture et renversé un adolescent à Rouen

Le 14 mars dernier, un adolescent de 14 ans avait été renversé par une voiture signalée volée avant que cette dernière ne prenne la fuite avant d'être retrouvée incendiée dans les Hauts-de-Rouen moins d'une heure plus tard. Un individu âgé de 15 ans, correspondant au signalement qui avait été fait du conducteur, avait alors été arrêté par les forces de police. Entendu, par les enquêteurs, il avait reconnu avoir été dans le véhicule sans pour autant admettre en avoir été le conducteur.

L'enquête conjointe, menée par la Brigade des accidents et délits routiers et la Brigade de répression des cambriolages, a mené à une nouvelle arrestation mercredi 23 mars. Un autre collégien âgé de 14 ans, qui est en réalité le cousin de l'adolescent de 15 ans interpellé le jour même, a été interpellé par les enquêteurs. Tous deux reconnaissent avoir été dans le véhicule, et le conducteur présumé refuse toujours d'admettre qu'il était au volant.

Ils ont été déférés ce jeudi 24 mars au Parquet pour recel de vol, défaut de permis de conduire, accident corporel et délit de fuite. Ils ont, à l'issue, été laissés libres, mais seront convoqués à comparaître devant la Justice pour répondre de leurs actes.

La victime est sortie de l'hôpital

Après un grave traumatisme crânien et plusieurs jours de coma, le jeune homme victime de l'accident est sorti de l'hôpital avec une une prescription provisoire de 30 jours d'ITT, susceptible d'être prolongée. Il souffre de fractures multiples, notamment à la mâchoire.