SORTIR EN REGION jeudi 4 novembre

Le plus célèbre duo "pop" est en Basse-Normandie ce soir. Après leur passage en janvier dernier à St Lô, retrouvez le groupe AIR, au Cargö, prix des places de 30 à 38¤, ils présenteront leur plus grands succès depuis leur création à la fin des années 90 mais aussi les derniers titres de leur album Love 2.

Etudiants, étudiantes sur présentation de votre carte d’étudiant bénéficiez de l’offre « une place achetée, une place offerte » à la billetterie du Cargö, ou au guichet ce soir.. OU sur présentation de votre carte « Abonné Etudiant »

La Ville de CAEN et le CARGÖ vous offrent une place gratuite pour ce concert;

Demain vendredi, Bigard remet le paquet au Zénith. Le meilleur de l'humour gaulois avec les plus célèbres sketches de Jean-Marie Bigard mais aussi de belles nouveautés à découvrir au Zénith demain à 20h30 prix des places 30 ou 55¤.

Dans le cadre des actions qu’elle mène autour de l’accessibilité, la Ville de Cherbourg-Octeville accueille demain levillage itinérant Handicap et Dépendance.

A la clé : des expositions,des jeux, des ateliers, des conférences… pour informer et sensibiliser au handicap.

demain et samedi de 9h à 18h, salle des fêtes, place centrale. Entrée libre.

Enfin hier midi c'était le tirage du 7ème tour de la coupe de France, Granville n'aura pas la tâche facile face à l'équipe de Ligue 2 de Laval, , Bayeux jouera face à une équipe de CFA2 de l'agglomération de Laval l'équipe de Changé. La tâche sera plus facile pour Cherbourg Octeville face à Malesherbes club de D.H, enfin Avranches connaissait déjà son adversaire le Majicavo Coropa, un club de Mayotte. Les rencontres auront lieu les 20 et 21 novembre prochain