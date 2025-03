Sport. Les filles du Rouen Métropole Basket attendues en finale de Coupe de France amateur

Les joueuses du Rouen Métropole Basket (RMB) se sont qualifiées pour la finale de Coupe de France amateur (finale du Trophée féminin), prévue le 25 avril à Bercy (Paris). Les Rouennaises feront face à Monaco, évoluant également en NF1 (Nationale Féminine 1) et invaincues cette saison en championnat (Poule A). Et c'est tout le RMB qui se mobilise pour supporter les Normandes. L'équipe masculine a annoncé que le match de Pro B face à Chartres, prévu initialement le 25 avril sera décalé la veille, jeudi 24 avril, pour que les garçons du RMB puissent venir soutenir leurs homologues féminins le jour J.

Deux équipes de Seine-Maritime en finale

Le club de Gravenchon (NM2) défendra une nouvelle fois les couleurs de la Normandie pour aller chercher le trophée masculin de la Coupe de France face à Beyssac, l'occasion pour les Cauchois de prendre leur revanche après avoir manqué de peu le titre l'an dernier. Le CS Gravenchon s'était incliné 77-76 face au club de Fougères.

Ce week-end de Coupe de France à Bercy débutera avec les filles du RMB et celles de Monaco avec la finale féminine à 18h vendredi 25 avril, suivi du trophée masculin entre Beyssac et Gravenchon à 20h30. Le lendemain sera consacré aux sections U18 et "Pros" avec comme point d'orgue les finales féminines et masculines professionnelles : Bourges contre Charleville-Mézières (Féminin) et Le Mans contre Paris (Masculin).