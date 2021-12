Sorties cinéma de la semaine du mercredi 3 novembre

Voici une sélection de 3 films qui sortent aujourd'hui au cinéma:

Le 1er c'est un thriller avec Naomi Watts et Sean Penn « Fair game ». C’est l'histoire vraie de Valerie Palme, agent de la CIA, dont la couverture est révélé au grand public, et ce suite à une dénonciation de son mari diplomate, qui accuse le gouvernement américain de faire la guerre en Irak alors qu'aucune preuve de la présence d'armes de destructions massives n'a été trouvée. Dévoiler son nom au monde entier met sa vie en danger, celles de tous ces contacts et aussi menace de faire éclater sa vie amoureuse. Regardez la bande annonce:

Il y a aussi le film français « L'homme qui voulait vivre sa vie » avec Romain Duris et Marina Foïs. Un film dramatique tiré du roman de Douglas Kennedy. L'histoire d'un homme dont la vie va s'effondrer et qui sera obligée de tout quitter pour continuer à vivre, vivre la vie qu'il avait toujours rêvée. Voici l'une des raisons de ce boulversement:

On termine avec un thriller à la hitchcock: « Buried » avec Ryan Reynolds. Paul est un civil qui travaille en Irak, il se fait enlever et devient un otage. Le problème c'est qu'on l'a enfermé dans un cercueil sous une tonne de sable. Il n'a que 90 minutes pour répondre aux demandes de ses ravisseurs et s'en sortir, avec un téléphone portable à moitié chargé et 1 briquet. Une situation qui peut sembler impossible, comme on peut le constater dans la bande annonce:

