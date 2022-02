Sorties cinéma de la semaine du mercredi 12 Janvier

C'est aujourd'hui mercredi, le jour des sorties cinémas et les films reviennent en force, voici pour vous 3 sélections:



The Green Hornet

Tout d'abord un film de supers héros « The Green Hornet » de Michel Gondry. Au casting on trouve Seth Rogen, Cameron Diaz et Jay Chou.

Un magnat de la presse qui décide de jouer les super héros la nuit et devient le frelon vert ,accompagné de son acolyte Kato.

Regardez cet extrait:

Vidéo1 en bas de l'article

Le dernier des templiers

Un autre film américain à grand budget débarque sur nos écrans. C'est « le dernier des templiers » avec Nicolas cage. Un templier doit escorter une femme qu'on accuse d'avoir répandu la peste dans toute la France. Mais la culpabilité de la jeune femme n'est pas si évidente pour le templier. Voici la bande annonce:

Vidéo 2 en bas de l'article



Le fils à Jo

Enfin on termine avec un film français « le fils à Jo » avec Gérard Lanvin. La famille Canavaro est une ancienne légende de rugby, comme en compte sa famille de père en fils. Et son fils justement, il n'est pas fort en sport. Son truc, c'est les maths. Mais Jo n'en tient pas compte et veut à tout prix faire de son fils une star du ballon ovale. Voici un avant-goût:

Vidéo 3 en bas de l'article