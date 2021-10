L'Avant Match Rennes/JS Cherbourg : les jeunes en première ligne

La JS Cherbourg affronte le CPB Rennes, ce samedi 1er novembre, à l'occasion des 32e de finale de la coupe de France de handball. Une équipe que les Mauves connaissent bien pour l'avoir éprouvée la saison passée en Nationale 1. Les Bretons étaient même sortis vainqueurs lors du match aller, juste avant la trêve de Noël, avant que la JSC ne prenne le large et ne valide sa montée en ProD2.

Malgré son rôle de promu en championnat et l'objectif clairement affiché de se maintenir le plus rapidement possible, le staff affirme vouloir jouer ce match "à fond". "Si nous passons ce tour, c'est une chance de recevoir une LNH au prochain tour. Cela nous permettrait aussi d'avoir une date de match avant la fin de la longue trêve de Noël," explique Nicolas Lemonnier, directeur sportif. C'est également une occasion de titulariser des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu en championnat :





Si Rennes évolue dans une division inférieure, "il faut toujours se méfier du piège de la coupe" rappelle Nicolas Lemonnier. "Il ne faut pas se mettre de pression inutile mais nous devons montrer que nous sommes professionnels, tout en respectant l'adversaire" :





Parmi les joueurs qui seront sélectionnés ce samedi, Romain Roulland et Christophe Handous, qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'intégrer le groupe en championnat, la feuille de match comportant seulement 14 noms pour 18 joueurs. Ils entreront sur le terrain avec humilité, mais aucunement dans un rôle de joker. "Comme l'an passé lors des play-offs à Torcy, nous savons que nous devons être prêts" :





Rennes, équipe de N1, est-ce plus abordable que la ProD2 ? A cela Christophe Handous répond que la JSC ne prend pas de match à la légère. "La coupe, c'est simplement l'occasion d'offrir un beau cadeau à notre public, au club" :

"C'est une équipe très combative, il faudra faire le métier" ajoute Romain Roulland :

"La différence entre la N1 et la ProD2 c'est le physique. On prend plus de coups, c'est usant mais cela joue bien, il y a plus de rigueur. Nous nous entraînons toujours aussi sérieusement" note Christophe Handous, qui à son poste est en "concurrence" avec Williams Manebard. "Je sais qu'il a le statut de numéro 1. C'est cela qui nous permet aussi de travailler sereinement."

Et lorsqu'on leur demande s'ils n'auraient pas préféré avoir plus de temps de jeu en évoluant dans une division inférieur à la ProD2, la réponse est claire : "Je préfère être moins bons chez les meilleurs que meilleur chez les moins bons".

Pratique. CPB Rennes vs JS Cherbourg, samedi 1er novembre, 20h30