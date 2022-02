Handball. La JS Cherbourg recrute l'un des plus grands entraîneurs français !

"La JS Cherbourg Manche HB est fière de vous annoncer l'arrivée de Frédéric Bougeant au poste d'entraîneur-manager de l'équipe professionnelle." Les premiers mots du communiqué du club phare du handball normand ce mercredi 22 avril ont officialisé l'arrivée du remplaçant de Nicolas Tricon à la tête du groupe pro des "Mauves".

Frédéric Bougeant, originaire de Normandie, a signé un contrat d'un an avec une option d'un an supplémentaire. Frédéric Bougeant, c'est l'un des plus gros palmarès du handball français avec : deux coupes d'Europe, trois coupes de France, un titre de Champion de France, une participation au final 4 de Ligue des champions, vainqueur de la coupe de la ligue, deux fois champion de Russie, deux fois vainqueur de la coupe de Russie et, pour finir, il a remporté la Supercoupe de Russie.

Une année et une autre en option

Le Havrais de naissance sera présenté officiellement dans les prochaines heures mais a déjà livré ses premiers mots sur le site officiel du club manchois : "C'est avec beaucoup de plaisir que je rejoins les Mauves après un entretien qui m'aura permis de mesurer la détermination de l'équipe dirigeante et l'envie commune de faire grandir la structure... La décision de rentrer chez moi, avec le club phare normand, est vite devenue une évidence", a confié Frédéric Bougeant.